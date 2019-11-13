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Akaryakıt istasyonundaki gasp, kameralara yansıdı

AKSARAY'da akaryakıt istasyonuna gelen 2 kişi, pompacı olarak çalışan Fuat Aytekin'i (55) dövüp, cebindeki 3 bin lirayı aldıktan sonra kaçtı.

13.11.2019 12:07 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:07Akaryakıt istasyonundaki gasp, kameralara yansıdı

AKSARAY'da akaryakıt istasyonuna gelen 2 kişi, pompacı olarak çalışan Fuat Aytekin'i (55) dövüp, cebindeki 3 bin lirayı aldıktan sonra kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Aksaray- karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda elinde bidonla gelen 1 kişi, görevli Fuat Aytekin'e mazot almak istediği söyledi. Bu sırada Aytekin'in arkasından yaklaşan bir kişi de tekme atıp, onu yere düşürdü. Şüpheliler, Aytekin'i dövüp, cebindeki 3 bin lirayı alarak kaçtı, O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

?İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Akaryakıt istasyonunda çalışan Duran Çakırpınar, hastanede tedaviye alınan Aytekin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.



Nevşehir, Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

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