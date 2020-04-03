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Akaryakıt istasyonundaki gaspçı, güvenlik kamerası görüntüsünden yakalandı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, akaryakıt istasyonuna elinde silahla girip, çalışanlardan toplam 1500 lira gasbeden D.K., güvenlik kamerasından tespit edilerek, yakalandı.

03.04.2020 15:21 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:21
Akaryakıt istasyonundaki gaspçı, güvenlik kamerası görüntüsünden yakalandı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, akaryakıt istasyonuna elinde silahla girip, çalışanlardan toplam 1500 lira gasbeden D.K., güvenlik kamerasından tespit edilerek, yakalandı. Gözaltına alınan D.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 1 Nisan günü, ?İzmir- Aydın yolunun Bahçelievler Mahallesi kesimindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Elinde silahla istasyona giren kişi, çalışanların ceplerindeki toplam 1500 lirayı gasbedip, kaçtı. Şok yaşayan personel, hemen Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığı'nı arayıp, gasp olayını bildirdi. Akaryakıt istasyonuna gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden gaspçının, yüzünü kapüşonla gizlemeye çalışan D.K. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, adresini belirlediği D.K.'yi evine düzenlediği operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Torbalı, İzmir, Güncel
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