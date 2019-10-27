Haberler » Güncel » Akaryakıt istasyonunun marketindeki hırsızlık anı kamerada

Akaryakıt istasyonunun marketindeki hırsızlık anı kamerada

Sultangazi'de akaryakıt istasyonuna ait markete giren kişi reyonlardan çaldığı ürünleri montunun içine sakladı.

27.10.2019 12:21Akaryakıt istasyonunun marketindeki hırsızlık anı kamerada
Sultangazi'de akaryakıt istasyonuna ait markete giren kişi reyonlardan çaldığı ürünleri montunun içine sakladı. Hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olay, Sultangazi Gazi Mahallesi'nde bulunun bir akaryakıt istasyonun marketinde meydana geldi. Markete giren bir kişi reyonlardan aldığı ürünleri montunun içine sakladı. Markette bir süre vakit geçirdikten sonra kasaya yönelen bu kişi dikkat çekmemek için aldığı birkaç ürünün parasını ödedi. Hırsızlık anları, marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan market sahibinin, şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Sultangazi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:17 Kurum: "Türk inşaat sektörünün dünyanın her yerinde imzası var"
15:15 Dışişleri Bakanlığından Irak açıklaması
15:15 Dünya şampiyonu itfaiyeci
15:13 Soylu: "Jandarma gibi aynısını hem çevik kuvvette hem de özel harekatta AFAD ile koordineli bir...
15:10 Bakan Soylu'dan AFAD'a bir aylık kırmızı alarm
15:10 - Teksas'da üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü
15:09 Spor estonya'da altın madalya alan minik cimnastikçiler tarihe geçti
27.10.2019 15:17:53