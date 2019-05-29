Akaryakıt kaçakçılarına baskın: 42 ton yakıt ele geçirildi

İstanbul
'da, akaryakıt kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda '10 numara yağı' olarak bilinen 42 ton akaryakıt ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir grubun organize halde kaçakçılık faaliyetleri yürüttüğünü belirleyen polis, 16-23 Mayıs tarihleri arasında Büyü, Bağcılar
, Güngören
, Bahçelievler
, Esenyurt
, Ataşehir
ve Sarıyer
'de 10 ayrı adrese baskın düzenledi. Baskınlarda '10 numara yağ' olarak bilinen 42 bin litre kaçak akaryakıt ve bu yakıtların sevkiyatında kullanılan 3 araca el konuldu. Operasyonlarda kaçak akaryakıt ticaretiyle bağlantılı olduğu ileri sürülen İ.Ş.(51), T.K.(52), M.G.(40), H.H.(39), İ.Y.(32), M.F.Y.(32), S.E.(24) ve H.K.(46) adlı 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında bu yasa dışı ticareti uzun süre yapmış kişilerin de olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürülüyor. - İSTANBUL
Sarıyer
, İstanbul
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA