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AKARYAKIT KAÇAKÇILARINA OPERASYON KAMERADA

İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin akaryakıt kaçakçılarına düzenlediği operasyonda 47 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

23.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:49 AKARYAKIT KAÇAKÇILARINA OPERASYON KAMERADA

İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin akaryakıt kaçakçılarına düzenlediği operasyonda 47 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapan şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Takibini tamamlayan ekipler, 13 Aralık günü Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kuzey Marmara Yolu Avrupa Yakası Kimyasal Kontrol noktasına giriş yapan bir akaryakıt tankerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda "10 Numara Yağ" olarak tabir edilen 25 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, tankere de el konuldu. Soruşturmanın devamında  17 Aralık günü Üsküdar, Küçüksu Mahallesinde bulunan bir şantiyedeki araçlarda kaçak akaryakıt kullanıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, şantiyeye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yakıt tankeri içerisinde 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın kullanıldığı 1 hafriyat kamyonuna da el koyuldu.

Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 47 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirdi. Operasyonlarda  Adem O.(48), Osman A.(59), İsmet K.(65), Hadi Y.(62) ve İsmet S.(24)  gözaltına alınırken, haklarında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Görüntü dökümü

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-Operasyon anı

-Şantiyedeki kaçak akaryakıtın bulunması

 



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Kaynak: DHA

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