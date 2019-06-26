26.06.2019 19:38
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Akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

İzmir'de düzenlenen operasyonda, 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir 'de düzenlenen operasyonda, 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, İzmir'den yüklenen kaçak akaryakıtın doğu illerine götürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Takip başlatan ekipler, kaçak akaryakıtın yüklendiği tankeri, İzmir- Ankara kara yolundaki Kemalpaşa uygulama noktasında durdurdu.
Yapılan kontrolde, 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Polis ekipleri, tanker sürücüsü Y.A'yı (45) gözaltına aldı.Akaryakıt kaçakçılığı operasyonu
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü , İzmir , Güncel

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