Akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

İzmir
'de düzenlenen operasyonda, 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, İzmir'den yüklenen kaçak akaryakıtın doğu illerine götürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Takip başlatan ekipler, kaçak akaryakıtın yüklendiği tankeri, İzmir- Ankara
kara yolundaki Kemalpaşa
uygulama noktasında durdurdu.
Yapılan kontrolde, 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polis
ekipleri, tanker sürücüsü Y.A'yı (45) gözaltına aldı.