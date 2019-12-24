Akaryakıta çifte zam! Benzin 7 liranın üstüne çıktı

Akaryakıtürünlerinde fiyat artışı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabı üzerinden benzin ve motorine fiyatlarına zam geldiğini duyurdu.

BENZİNE 16 KURUŞ ZAM

Bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren benzine 16 kuruş zam geldi. Zammın pompa fiyatlarına yansıyacağı ifade edildi.

MOTORİN DE ARTTI

EPGİS, motorine toplamda 28 kuruş zam geldiğini açıkladı.

Zammın 6 kuruşunun pompa fiyatlarına yansıyacağı, 22 kuruşun da ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtildi.

BENZİN 7 LİRANIN ÜSTÜNE ÇIKTI

Zammın ardından İstanbul'da 6.86'TL olan benzinin litre fiyatı 7.02 TL'ye yükselecek. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6.95 olan benzinin litresi 7.11 TL'ye çıkacak. İstanbul'da 6.47 TL olan motorinin litre fiyatı ise 6.53 TL'ye yükselecek. Ankara ve İzmir'de ortalama 6.54 TL olan motorinin litre fiyatı ise 6.60 TL'ye çıkacak.