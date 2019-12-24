Haberler » Ekonomi » Akaryakıta çifte zam! Benzin 7 liranın üstüne çıktı - Ekonomi

Akaryakıta çifte zam! Benzin 7 liranın üstüne çıktı

Benzin ve motorine zam geldi. Gece yarından itibaren geçerli olacak fiyat artışından benzin 16 kuş, motorin ise 22 kuruş zam geldi ancak 6 kuruşu pompaya yansıyacak. Bu zamların ardından benzinin litre fiyatı 7 liraya yükseldi.

24.12.2019 07:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 08:10

Akaryakıtürünlerinde fiyat artışı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabı üzerinden benzin ve motorine fiyatlarına zam geldiğini duyurdu.

BENZİNE 16 KURUŞ ZAM

Bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren benzine 16 kuruş zam geldi. Zammın pompa fiyatlarına yansıyacağı ifade edildi.

MOTORİN DE ARTTI

EPGİS, motorine toplamda 28 kuruş zam geldiğini açıkladı.

Zammın 6 kuruşunun pompa fiyatlarına yansıyacağı, 22 kuruşun da ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtildi.

BENZİN 7 LİRANIN ÜSTÜNE ÇIKTI

Zammın ardından İstanbul'da 6.86'TL olan benzinin litre fiyatı 7.02 TL'ye yükselecek. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6.95 olan benzinin litresi 7.11 TL'ye çıkacak. İstanbul'da 6.47 TL olan motorinin litre fiyatı ise 6.53 TL'ye yükselecek. Ankara ve İzmir'de ortalama 6.54 TL olan motorinin litre fiyatı ise 6.60 TL'ye çıkacak.

2020 benzin fiyatı ne kadar oldu? Benzine ve motorine ne kadar zam geldi? Zam sonrası Benzin fiyatları ve motorin fiyatı!2020 benzin fiyatı ne kadar oldu? Benzine ve motorine ne kadar zam geldi? Zam sonrası Benzin fiyatları ve motorin fiyatı!

Akaryakıta çifte zam! Benzin 7 liranın üstüne çıktı

Ekonomi, Güncel


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

08:06   Elektrikli araçlar için tarife geliştirilmeli - Ekonomi
08:04   Yurt dışından getirilen cihazlardan bir kez alınacak ücretler - Ekonomi
08:01   TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı - Ekonomi
07:56   Washington Post: Kaşıkçı kararı, adaletle alay etmektir - Ekonomi
07:51   Trump'tan senatörlere Türkiye uyarısı - Ekonomi
07:22   Trump, Türkiye yaptırımlarını önlemek için senatörlere 7 sayfalık rapor gönderdi - Ekonomi
07:12   Akaryakıta çifte zam! Benzin 7 liranın üstüne çıktı - Ekonomi
00:10   Google'ın yeni CEO'su Sundar Pichai'nin yıllık maaşı dudak uçuklattı - Ekonomi
22:08   Yerli otomobilde yeni ayrıntı! Silüeti ortaya çıktı - Ekonomi
21:08   Son dakika: Libya Başbakanı'ndan Türkiye resti: Baskı ve manipülasyon kabul etmiyoruz - Ekonomi
24.12.2019 08:20:01