Haberler» Ekonomi» Haber

Akaryakıtta çifte indirim

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

08.08.2019 16:30 Akaryakıtta çifte indirim
Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 34 kuruş, benzinde ise 18 kuruş olarak yansıyacak.
Buna göre, Ankara'da ortalama 6,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,07 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,35 liradan 6,01 liraya, İzmir'de 6,43 liradan 6,09 liraya inecek.
Ankara'da ve İzmir'de ortalama 6,77 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,59 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,70 liradan 6,52 liraya inecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:22   Biznet, Securrent ve Taxim Capital tek çatı altında birleşiyor
18:16   PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.17 yükseldi, dolar 5.45 lirada
18:15   Borsa günü yükselişle tamamladı
18:05   Örnek bahçede ekonomik fındık hasadı töreni yapıldı
18:04   Petrol fiyatları ticari gerilimlerin hafiflemesiyle yükseldi
17:46   Oktay: Türkiye'yi şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz
17:46   C2FO, SoftBank Vision Fund'dan 200 milyon dolar yatırım aldı