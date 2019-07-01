01.07.2019 18:53
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Akaryakıtta eşel mobil sistemi devrede! Bundan sonra zamlar pompaya yansımayacak

EPGİS, akaryakıtta eşel mobil sistemin devreye alındığını açıkladı. Buna göre benzin ve motorinde bundan sonra olası zamlar pompaya yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından yapılan açıklamaya göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi devreye alındı. Bundan sonraki olası zamlar pompa fiyatlarına yansımayacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREYE ALINMIŞTIR"

"02/07/2019 tarihi itibari ile Motorinde de eşel mobil sistemi devreye alınmıştır. Bundan sonra olası zamlar hem benzin hem motorinde artık pompa satış fiyatlarına yansımayacaktır."

BENZİN ZAMMI SONRASI DEVREYE ALINDI

Eşel mobil sistemi kararı benzine yapılan zamdan sonra geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 27 kuruşluk zam geldi.

EŞEL MOBİL SİSTEM NEDİR?

Akaryakıt fiyatlarının döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle çok sık değişimini önlemek amacıyla, akaryakıt fiyatlarındaki artışların özel tüketim vergisinden otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak adlandırılıyor.

Akaryakıtta eşel mobil sistemi devrede! Bundan sonra zamlar pompaya yansımayacak

Benzine 27 kuruş zam geldiBenzine 27 kuruş zam geldi

Ekonomi , Güncel

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