Akaryakıtta Fırsatçılık Yapanlar Deşifre Edilmeli"

27 Kasım 2018 Salı 11:28



27 Kasım 2018 Salı 11:28

AYŞE YILDIZ - Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş) Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, akaryakıt fiyatlarının dövizle bağlantılı olması nedeniyle yükseldiğini ancak inmediğini belirterek, "İnmemesinin sebebi çeşitli mallarda olduğu gibi maalesef fırsatçılık. Mutlaka devletin buna bir çözüm bulması, bu fırsatçıları deşifre etmesi gerekiyor." dedi.Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akaryakıt fiyatlarındaki indirimin bazı bayilerce pompaya yansıtılmadığını savundu.Bunun fırsatçılık olduğunu dile getiren Yaşar, "7 liralara çıkan döviz 5 küsurlara inmesine rağmen aradaki farktan istifade edenler var." ifadesini kullandı.Fırsatçılara göz açtırılmaması gerektiğini söyleyen Yaşar, şöyle devam etti:"Akaryakıt fiyatları dövizle bağlantılı olduğu için çıkıyor ancak inmiyor. İnmemesinin sebebi çeşitli mallarda olduğu gibi maalesef fırsatçılık. Mutlaka devletin buna bir çözüm bulması, bu fırsatçıları deşifre etmesi gerekiyor. Hala fırsatçılıklarını devam ettirerek akaryakıtta indirim yapmayanlara sivil toplum kuruluşları olarak itiraz ediyoruz."Yaşar, vatandaşların indirimi pompaya yansıtmayanları yetkililere bildirmesi gerektiğini dile getirdi.Ali Ufuk Yaşar ekonomide yaşanan gelişmelere değinirken de şunları kaydetti:"Biz Ekonomik ve Sosyal Konseyin toplanması noktasında çağrılarımızı yineliyoruz. Bu konuyla alakalı mutlaka toplanmalı, mevcut ekonomik durum ve sonuçlarına dair ortak birtakım bildirimleri deklare edebilmeliyiz. Ekonomik koşullarının iyileştirilmesinde, konunun çözüm odaklı değerlendirilmesi gerekir. Bu konuda çeşitli önerilerimiz var. Üretici olarak beklentimiz, piyasanın döndürülebilmesi, çarkın çevrilebilmesi için çalışanlarımızın hak ve menfaatleri artırılarak, özellikle asgari ücret üzerine zam konuşulması."Kıdem tazminatıYaşar, kıdem tazminatı konusunda da "Çalışma hayatında kıdem tazminatı insanların olmazsa olmazıdır. Alacağı para ortalama yarım ev parası bile değildir. Bu konuda bir geri gidiş kabul edilemez. Kıdem tazminatıyla alakalı herhangi bir karar çıktığında veya çıkmadan önce Meclise geldiğinde genişletilmiş başkanlar kurulunu Ankara'da toplayacağız." dedi.