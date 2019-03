Akaryakıtta 'Self Servis' Hizmetini En Çok Gençler Tercih Ediyor

Kaynak: DHA

14'üncü Petroleum Istanbul Uluslararası Petrol Fuarı'na katılan Aytemiz, sunduğu hizmetleri tanıttı. Yaklaşık iki ay önce hizmet vermeye başlayan 'self servis' istasyonları hakkında bilgi veren Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, "Self servis hizmetini ağırlıklı olarak 25-35 yaş aralığındaki tüketiciler kullanıyor. Tüketicilerin yüzde 78'i self servis hizmetini 'çok iyi bir hizmet' olarak değerlendiriyor" dedi.Aytemiz, 14'üncü Petroleum Istanbul Uluslararası Petrol Fuarı'nda, 'Akıllı Teknolojiler ve Akıllı İstasyonlar' ana temasıyla, Self Servis hizmeti, 'Motorcu Dostu İstasyon', elektrikli araçlar için sunulan 'hızlı şarj' noktaları, 'Araçtan Öde', 'ücretsiz internet', BKM Ekspress ile ödeme seçeneği gibi hizmetlerini ve yüksek teknolojili Aytemiz Optimum yakıtlarını tanıttı."BANKADAN PARA ÇEKMEK KADAR KOLAY"Tüketicilerin, kendi araçlarına yakıtlarını kendilerinin doldurmalarına olanak sağlayan ve kullanıcılarına zaman ve bütçe tasarrufu sağlayan 'self servis' hizmetinin ilk etapta 33 Aytemiz istasyonunda hizmete girdiğini söyleyen Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, "Araştırmaya göre self servis hizmetini ağırlıklı olarak 25-35 yaş aralığındaki tüketiciler kullanıyor. Bankadan para çekmek kadar kolay olan bu servisten faydalanan tüketicilerin yüzde 73'ü personelin yönlendirmesiyle self servis hizmetini kullandı. Yüzde 20.5'i ise sosyal medyadan haberdar olarak hizmeti deneyimlemek için geldi. Tüketicilerin yüzde 78'i self servis hizmetini 'çok iyi bir hizmet' olarak değerlendiriyor ve yüzde 92'si ise 'bir sonraki yakıt alımında yine self servis kullanacağını' ifade ediyor. Kullanım kolaylığı ise yüzde 82 ile 'çok kolay' olarak nitelendiriliyor" dedi.UYGULAMAYI KULLANAN TÜKETİCİYE İNDİRİM SAĞLANIYORBu sistemi kullanan tüketiciye indirim sağlanacağını da belirten Ahmet Eke, şunları söyledi:"1.5 yıl süren Ar-Ge çalışmasıyla oluşturduğumuz yapay zeka makinesi, otomatik olarak iletişim kuruyor. Kredi kartı veya nakit ödeme sistemi ile rahatlıkla kendi aracınızda yakıtınızı koyabiliyorsunuz. Bununla ilgili her türlü önlemleri aldık. Statik elektriği alan önlemlerimiz, ödemeler için provizyon alan ve plaka okuyan sistemlerimiz var. Tabii ki tüketicimizin bu zahmetli işi yaptığında bir ödül alması lazım. Çünkü insanımızı ikna etmek kolay değil. 'Self servis' uygulamamızdan yararlanan tüketicilerimize indirim sağlıyoruz. Şu an 33 istasyonumuzda uygulanıyor, test aşamasındayız ve başarılı bir şekilde devam ediyor. Bir ay içinde 100 istasyona çıkacağız, Türkiye 'de 40 ili kapsayacak olan istasyonlarımızı seçtik, eğitimlerimizi verdik, sistem kuruluyor. Bizi heyecanlandıran güzel bir proje."MOTORCU DOSTU İSTASYON'Motorcu Dostu İstasyon' konsepti ile 160 Aytemiz istasyonunda hizmet verildiğini ifade eden Ahmet Eke, "Bu konsept ile motosikler kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmayı hedefledik. İstasyondaki güvenliklerini ve konforlarını sağlamak için hayata geçirdiğimiz bu projeyi büyüterek sosyal sorumluluk ayağını da başlattık. Bu kapsamda Aytemiz, gezici etkinliklerle 18 ilde yaklaşık 2 bini aşkın kişiye ulaşarak güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağladı. Ayrıca ücretsiz olarak gerçekleştirilen güvenli sürüş eğitimlerinde 100'ün üzerinde motosiklet kullanıcısına eğitim veren Aytemiz, 2019 yılında da etkinliklerle motosiklet kullanıcılarının yanında olmaya devam edecek" diye konuştu.ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE 25 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ İstanbul ve Ankara istasyonlarında kurduğu elektrikli hızlı şarj noktalarını 6 istasyona çıkardıklarını söyleyen Eke,"Sektörde ilk olarak Aytemiz istasyonlarında kurulan şarj noktalarının en ayırıcı özelliği, elektrikli otomobilleri 25 dakikada yüzde 80 oranında şarj edilebilmesi" dedi.- İstanbul