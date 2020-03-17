Akaryakıtta yeni indirim bekleniyor
Petrol fiyatlarının dip yapması, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını da düşürüyor.
17.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:14
Petrol fiyatlarının dip yapması, Türkiye 'de akaryakıt fiyatlarını da düşürüyor. Akaryakıta üçüncü indirim bekleniyor.
Küresel petrol fiyatlarının çöküş yaşaması Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını düşürüyor. Son bir haftada 1,11 lira fiyat düşüşü sağlanan benzinde yeni indirimler yolda. Benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren 25 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Olası indirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul 'da 5,30 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 5,45 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL
Küresel petrol fiyatlarının çöküş yaşaması Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını düşürüyor. Son bir haftada 1,11 lira fiyat düşüşü sağlanan benzinde yeni indirimler yolda. Benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren 25 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Olası indirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul 'da 5,30 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 5,45 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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