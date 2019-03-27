Akasya'da "Tasarımda Toplumsal Cinsiyet" Konuşması Gerçekleşti

26Mart Salı, 19:00 Zuhal Müzik Akasya konsept mağazasında gerçekleşen konuşmalarda, Tasarımcı kimliğinin toplumsal cinsiyet bağlamında kurgulanması Tasarımcıların toplumsal cinsiyet kodları içinde üstlendikleri roller Kullanıcıların toplumsal cinsiyet kimlikleriyle tasarım alanında yer alış biçimleri Tasarım nesnelerinin toplumsal cinsiyet açısından kodlanış biçimleri Tasarım nesnelerinin kullanım biçimlerinde toplumsal cinsiyet kodlarının belirleyiciliği Görsel temsiliyetlerde toplumsal cinsiyet olgusu (filim, reklam vs.)konuları üzerinde duruldu.
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Kaynak: Bültenler