Akasya ile TOG yeni yıla gençlerle ışık oluyor

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Akasya iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Akasya, bu sene önceki yıllardan farklı olarak geleneksel yılbaşı süsleriyle değil, Toplum Gönüllüsü gençlerin Türkiye 'nin her yerinde yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinin yarattığı umutla aydınlanıyor.Akasya'dan yapılan açıklamaya göre, Akasya, yeni yıl süslemelerine yapılacak harcamanın tamamını Toplum Gönüllüleri Vakfı'na (TOG) bağışlıyor. Toplumsal sorunlara çözüm üretmek için gönüllü olarak harekete geçen gençleri güçlendiren TOG'un, Akasya'da düzenlediği çocuk atölyeleri aracılığıyla vakfa yapılan bağışlar; ziyaretçiler tarafından da desteklenebiliyor. Ayrıca çocuk atölyelerinde katılımcıların yaptığı resimler yılbaşı süslemesi olarak alışveriş merkezinin etrafını süslüyor. Proje kapsamında Akasya'da başarılı ressam Seda Gazioğlu moderatörlüğünde 9 Kasım'da düzenlenen çocuk atölyesine Pınar Altuğ, Aslı Tandoğan, Akasya Asıltürkmen ve Bora Gencer gibi sevilen oyuncuların yanı sıra cemiyet hayatından da önemli isimler katılım gösterdi.Ayşe Arman ile Kaan Sekban söyleşisi 4 Aralık'ta gerçekleştiAçıklamaya göre, proje kapsamında ayrıca; gazeteci ve yazar Ayşe Arman ile komedyen Kaan Sekban'ın katılımıyla bir 'İyilik' söyleşisi gerçekleşti. Söyleşinin ardından Ayşe Arman'ın kendi el emeği ile tasarladığı ve sosyal sorumluluk adına insanlara ulaşan Sakajewa kolyelerinin satışı da sağlandı. Satılan her kolyenin geliri TOG'a bağışlanarak, Toplum Gönüllüsü gençlerin projelerine destek verildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Proje kapsamında; ressam Günseli Kato'nun yönetiminde çocuklarla birlikte bir eser yaratıldı. Eser, Akasya'da sergilenmesinin ardından TOG yararına satışa çıkarıldı. Bunlara ek olarak, aralık ayı boyunca her hafta sonu Akasya içerisinde 2 standda 'TOG - İyi Kalpler Dükkanı' adı altında TOG ürünleri satışa sunuluyor. TOG ve Akasya ayrıca tüm alışverişlerin bağışa dönüştüğü Givin mobil uygulaması ile de güçlerini birleştirdi. 14-29 Aralık tarihleri arasında her hafta sonu Akasya'da açılan Givin stantlarında ünlü isimlerin kişisel eşyalarından, markaların etiketli ürünlerine kadar birçok farklı kategoriden ürün, uygulama üzerinden satın alınarak TOG yararına bağışa dönüşüyor."