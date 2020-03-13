Akay: "Biz size, siz insanlığa yardım edeceksiniz"
Seyhan Belediyesi Bakımyurdu SEYMER'de ücretsiz olarak üniversiteye hazırlanmaları sağlanan YKS kursiyerleri Başkan Akif Kemal Akay'ı ziyaret ederek katkılarından dolayı teşekkür etti.
13.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:21
Seyhan Belediyesi Bakımyurdu SEYMER'de ücretsiz olarak üniversiteye hazırlanmaları sağlanan YKS kursiyerleri Başkan Akif Kemal Akay'ı ziyaret ederek katkılarından dolayı teşekkür etti.
Seyhan Belediyesi'nin gençlere sunduğu eğitim desteğinden faydalanan YKS'ye hazırlanan kursiyerler, Başkan Akif Kemal Akay'ı meclis salonunda ziyaret etti. Öğrenciler, ücretsiz kurs imkanı ve test kitapları katkısı nedeniyle Başkan Akay'a çiçek sundular. Öğretmenlerin de katıldığı ziyarette, kursiyerler, ekonomik olarak zor günlerin geçirildiği süreçte kendilerine sunulan ücretsiz kurs ve yardımcı kitap desteğinin okuma isteklerine güç kattığını belirttiler.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini anımsatan Başkan Akay, "Bugünün de yarının da teminatı sizlersiniz. Biz size elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Siz de çok çalışarak insanlığa yardımcı olacaksınız. Hepinizin arzu ettiği iyi üniversitelere gideceğinize kuşkum yok. Sizlere başarılar diliyor, öğretmenlerinize de teşekkürlerimiz sunuyorum" dedi.
Konuşmanın ardından Başkan Akay, öğretmenler ve kursiyerler hatıra fotoğrafı çektirdi. - ADANA
Seyhan Belediyesi'nin gençlere sunduğu eğitim desteğinden faydalanan YKS'ye hazırlanan kursiyerler, Başkan Akif Kemal Akay'ı meclis salonunda ziyaret etti. Öğrenciler, ücretsiz kurs imkanı ve test kitapları katkısı nedeniyle Başkan Akay'a çiçek sundular. Öğretmenlerin de katıldığı ziyarette, kursiyerler, ekonomik olarak zor günlerin geçirildiği süreçte kendilerine sunulan ücretsiz kurs ve yardımcı kitap desteğinin okuma isteklerine güç kattığını belirttiler.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini anımsatan Başkan Akay, "Bugünün de yarının da teminatı sizlersiniz. Biz size elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Siz de çok çalışarak insanlığa yardımcı olacaksınız. Hepinizin arzu ettiği iyi üniversitelere gideceğinize kuşkum yok. Sizlere başarılar diliyor, öğretmenlerinize de teşekkürlerimiz sunuyorum" dedi.
Konuşmanın ardından Başkan Akay, öğretmenler ve kursiyerler hatıra fotoğrafı çektirdi. - ADANA
Kaynak: İHA
Etiketler : Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Seyhan Belediyesi, Akif Kemal Akay, Güncel
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