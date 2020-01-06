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Akay'dan amatörlere otobüs jesti

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatıyla Seyhan Belediyespor Kulübü'nün bütçesiyle alınacak olan iki otobüs amatör spor kulüplerin deplasman ulaşımlarında kullanılacak.

06.01.2020 11:25 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:30 Akay'dan amatörlere otobüs jesti
Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatıyla Seyhan Belediye Kulübü'nün bütçesiyle alınacak olan iki otobüs amatör spor kulüplerin deplasman ulaşımlarında kullanılacak.

Amatör spor kulüplerinin gençlerin iyi noktalara gelmesinde önemli bir misyon üstlendiğini belirten Seyhan Belediye Başkanı ve Seyhan Belediyespor Kulübü Onursal Başkanı Akif Kemal Akay, "Spor kulübümüzün bütçesiyle TEMSA'dan iki otobüs alınması konusunda çalışmalar başlandı. Alınacak otobüsler, kulüplerimizin deplasman ulaşımlarında kullanılacak. Desteğimiz bununla kalmayacak. Tüm imkanlarımızı seferber ederek Adana sporunun daha iyi noktalara gelmesi anlamında katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - ADANA

Seyhan Belediyespor, Akif Kemal Akay, Seyhan, Spor

Kaynak: İHA

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