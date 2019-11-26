Haberler » Güncel » 'Akbaba' operasyonuyla yakalanan çete şüphelileri adliyede - Haber

'Akbaba' operasyonuyla yakalanan çete şüphelileri adliyede

ADANA'da, suç örgütü kurarak çiftçilerin arazilerine el koyan, sahte belge düzenleyerek gerçek sahipleri adına kredi çeken ve polisin 'Akbaba' adı verdiği operasyonla yakalanan 17 kişi adliyeye sevk edildi.

26.11.2019 11:09 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:09'Akbaba' operasyonuyla yakalanan çete şüphelileri adliyede

ADANA'da, suç örgütü kurarak çiftçilerin arazilerine el koyan, sahte belge düzenleyerek gerçek sahipleri adına kredi çeken ve polisin 'Akbaba' adı verdiği operasyonla yakalanan 17 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro ekipleri, 22 Kasım'da Yüreğir ve ilçelerinde, çiftçilerin arazilerine tehditle el koyup, sahte belgeyle destekleme kredisi çeken suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. 'Akbaba' adı verilen operasyonda 15 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Aralarında 5'i kamu görevlisi olan 17 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada, 4 av tüfeği ile kredi çekmek için düzenlenen 43 sahte belge ele geçirildi. 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alınan çetenin, Karataş ilçesindeki bir mahallede görev yapan muhtar S.K. ile işbirliği yaparak 74 vatandaşın 65 parsel arazisine zorla el koyduğu saptandı. Yine S.K. tarafından düzenlenen sahte evraklarla tarla sahiplerinin haberi olmadan toplamda 3 milyonluk destekleme parası alındığı öğrenildi.Kente uzun yıllar önce ailesiyle birlikte tarım işçisi olarak gelip, 5 dönüm tarla aldığı öğrenilen S.K.'nın, yaşa dışı yollarla 3 bin dönüm tarla sahibi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca vatandaşlardan zorla aldığı 2 bin dönüm tarlayı da eken S.K. ve ailesinin 105 milyonluk mal varlıkları olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si savcılıktan, diğen 5 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Karataş, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:10 Kocaeli'de HDP teşkilatlarına terör operasyonu: 21 gözaltı
12:10 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı
12:10 Restoran açma hayalini 64 yaşında gerçekleştirdi
12:06 Büyükçekmece'de riskli bina yıkıldı
12:05 MESKİ Su Analiz Laboratuvarından uluslararası başarı
11:56 Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak
11:34 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor
11:23 Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
01:54 Bakan Gül'den icralık çocuk teslimi açıklaması: Çocuk Teslim Merkezleri çalışması ikinci yargı paketinde olacak
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 12:13:15