Haberler » Güncel » Akbank, Elazığ depreminden etkilenen müşterilerinin ödemelerini erteleyecek - Haber

Akbank, Elazığ depreminden etkilenen müşterilerinin ödemelerini erteleyecek

Akbank, Elazığ depreminden etkilenen çevredeki müşterilerinin kredi taksit ve kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteleyeceğini açıkladı.

27.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:58Akbank, Elazığ depreminden etkilenen müşterilerinin ödemelerini erteleyecek
, depreminden etkilenen çevredeki müşterilerinin kredi taksit ve kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteleyeceğini açıkladı.
Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, Elazığ depreminin ardından zor günler geçiren bölgedeki bireysel müşterilerinin, talep etmeleri halinde kullandıkları tüketici kredilerinin taksitlerini ve ekstresi gelen kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteleyecek.
Banka ayrıca, KOBİ müşterilerinin de yine talep etmeleri durumunda, kredi geri ödemelerini veya taksitlerini 3 ay süreyle faizsiz öteleyecek.
Depremden yoğun olarak etkilenen bölgedeki Akbank şubelerinde müşterilerin tüm kanallardan yapacağı EFT, havale ve swift işlemleri ile bu şubelerdeki hesaplara gelen havalelerde 1 ay süresince göndericilerden ücret alınmayacak.
Öte yandan Elazığ şubelerindeki Akbank müşterilerinin ortak ATM kullanımları da yine 1 ay ücretsiz olacak.
Bölgede kesintisiz hizmetlerini sürdüren Akbank, ayrıca deprem bölgesinde gezici şubesiyle de hizmetlerini destekliyor.

Elazığ, Akbank, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:16  Konya'da 30 koyunu telef eden 2 köpek güvenlik kamerasına yakalandı
14:16  Hırvatistan'da askeri helikopter düştü
14:15  Ankara'da 3,9 şiddetinde deprem
14:15  Depremin yıktığı evde yaşamaya devam ediyorlar
14:09  Depremin ardından Diyarbakır'da 8 bina yıkıldı, 16 binada ağır hasar var
27.01.2020 14:16:44