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Akbank'ın sendikasyonu 605 milyon dolara yükseldi

Akbank, Nisan 2020 sendikasyonu ile Türkiye ekonomisine sağladığı kaynağı, yeni katılımlarla yaklaşık 605 milyon dolara yükseltti.

08.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:04
Akbank'ın sendikasyonu 605 milyon dolara yükseldi
Akbank , Nisan 2020 sendikasyonu ile Türkiye ekonomisine sağladığı kaynağı, yeni katılımlarla yaklaşık 605 milyon dolara yükseltti.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2 Nisan'da Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasıyla piyasalara duyurulan 560 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisi yeni bankaların katılımıyla daha da arttı.
Sendikasyon işlemine yenilikçi bir yaklaşımla sektörde akordiyon olarak bilinen bir özellik katan Akbank, çalışma saati kısıtı nedeniyle işleme katılmaya geç kalan bankaların da sendikasyona mevcut şartlarıyla dahil olmasına imkan tanıdı.
Piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen başlangıçta 600 milyon dolar olarak hedeflenen sendikasyon, 15 ülkeden 29 bankanın katılımıyla 605 milyon dolara yükseldi.
72 yıldır istikrarlı ve şeffaf yönetimi, uluslararası standartlardaki bankacılık anlayışı, güçlü bilançosu ve uluslararası standartların üstündeki dijital altyapısı ile hizmet veren Akbank, bu süreçte de ülke ekonomisini desteklemeye devam edecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Kamuyu Aydınlatma Platformu, Akbank, Ekonomi
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