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Akbank konut kredisi faizini yüzde 1.35'e çekti

Akbank, konut kredisinde kredi tutarında herhangi bir sınır olmaksızın yüzde 1.35'ten başlayan faiz oranları uygulamaya başladığını duyurdu.

27.08.2019 17:31 Akbank konut kredisi faizini yüzde 1.35'e çekti
Akbank, konut kredisinde kredi tutarında herhangi bir sınır olmaksızın yüzde 1.35'ten başlayan faiz oranları uygulamaya başladığını duyurdu.
Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Müşterilerimize hayallerindeki eve hemen sahip olmaları için, isteklerini ertelemeden, kira öder gibi kredi taksiti ödeme imkanı sunmamızın yanı sıra, 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranımızı yüzde 1.35'e çektik" dedi ve ülke ekonomisinin canlanması ve istikrarlı bir büyüme düzeyine ulaşabilmesi için, Akbank'ın çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı. (Fotoğraflı)



Ekonomi

Kaynak: DHA

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