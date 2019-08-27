Akbank konut kredisi faizini yüzde 1.35'e çekti

Akbank, konut kredisinde kredi tutarında herhangi bir sınır olmaksızın yüzde 1.35'ten başlayan faiz oranları uygulamaya başladığını duyurdu. Ekonomi Kaynak: DHA
Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Müşterilerimize hayallerindeki eve hemen sahip olmaları için, isteklerini ertelemeden, kira öder gibi kredi taksiti ödeme imkanı sunmamızın yanı sıra, 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranımızı yüzde 1.35'e çektik" dedi ve ülke ekonomisinin canlanması ve istikrarlı bir büyüme düzeyine ulaşabilmesi için, Akbank'ın çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı. (Fotoğraflı)