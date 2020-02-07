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Akbank, konut kredisinde faizi tüm vade ve tutarlar için yüzde 0,95'e indirdi

Akbank'tan konut kredisi çekmeyi düşünenler için güzel bir hamle geldi. Banka, vade farkı ve tutar sınırı olmaksızın tüm konut kredisi faizlerini yüzde 0,95'e indirdi.

07.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:33Akbank, konut kredisinde faizi tüm vade ve tutarlar için yüzde 0,95'e indirdi

Akbank, konut kredisi faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0,95'e indirdi.

Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerin finansal ihtiyaçlarını, avantajlı faiz oranları ve müşteri tercihlerine göre farklılaşabilen ödeme seçenekleri ile karşıladıklarını ifade etti.

"EN DOĞRU HİZMETİ SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hayalindeki evi satın almak isteyen müşterilerin yanında olduklarını belirten Oğuz, şunları kaydetti:

"Konut sektörünü destekleyici her türlü adımı atmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugünden itibaren vade ve tutar ayırmaksızın konut kredisi faiz oranımızı yüzde 0,95'e indirdik. Ülke ekonomisindeki ivmelenmenin sürdürülmesi için Akbank da üzerine düşeni yaparak çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekonomimize doğrudan katkı sağlayan konut kredilerinde müşterilerimize en iyi koşulları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürerek, konut sektörünü desteklemeye, müşterilerimize en doğru hizmeti sunmaya devam edeceğiz."


Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA

Ekonomi

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