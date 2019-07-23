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Akbank konut kredisinde faizleri yüzde 1.49'a indirdi

Akbank, konut kredisinde 5 yıldan 10 yıla kadar olan vadelerde faizi yüzde 1.49'a indirdi.

23.07.2019 11:21 Akbank konut kredisinde faizleri yüzde 1.49'a indirdi
Akbank, konut kredisinde 5 yıldan 10 yıla kadar olan vadelerde faizi yüzde 1.49'a indirdi.
Müşterilerin tüm finansal ihtiyaçlarını en iyi koşullarda karşılamayı temel ilke olarak benimsediklerini vurgulayan Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Müşterilerimize hayallerindeki eve kira öder gibi, kredi taksiti ödeyerek sahip olmaları için yeni bir imkan sunuyoruz. Bugünden itibaren 5 ile 10 yıl vade aralığındaki konut kredisi faiz oranımızı yüzde yüzde 1.49'a çektik. Ekonominin yükseliş dönemlerinin önemli bir belirleyicisi olan konut kredilerinde öncü olacağına inandığımız bu adımı atmaktan gurur duyuyoruz" dedi. (Fotoğraflı)



Bülent Oğuz, Akbank, CEO, Ekonomi

Kaynak: DHA

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