02 Nisan 2019, 10:41
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Akbank Sanat Dans Atölyesi'nde Yetişkinlere ve Çocuklara Özel Dersler

Akbank Sanat Dans Atölyesi

AKBANK SANAT, Nisan ayı Dans Atölyesi programında hem yetişkinler hem de çocuklar için dans tutkunlarına özel dersler dikkat çekiyor.

Yetişkinler için Dans Dersleri

3-27 Nisan Cumartesi

Eğitmenler: Alper Marangoz, Evrim Akyay, Gizem Bilgen, Bengi Sevim Yörük

Tecrübeli eğitmenler gözetiminde başlangıç ve orta ileri seviyede yapılacak bu derslerde, katılımcıların teknik donanımı sağlanarak, bedenlerine vizyon katacak atölye çalışmaları yapılmaktadır.

Başlangıç Seviyesi

Çarşamba/Cuma: 18.30 - 19.30

Cumartesi: 13.00 - 14.00

Orta ve İleri Seviye

Perşembe: 18.30 - 19.30

Çocuklar için Yaratıcı Dans Dersleri

6/13/20 Nisan, Cumartesi

1. grup (7 - 10 yaş): 11.00 - 12.00

2. grup (4 - 6 yaş): 12.00 - 12.45

Eğitmen: Bengi Sevim Yörük

4 - 6 ve 7 - 10 yaş arası çocuklarla yapılan dans derslerinin ana hedefi dans ile oyun arasında yaratıcı bir yolculuğa çıkmaktır. Atölyelerde yapılan çalışmalar herhangi kalıplaşmış bir dansı uygulamaya çalışmamak, çocukların bedensel - kinetik gelişimine katkı sağlamaktır. Doğaçlama prensiplerine dayalı dersler, zihin ve beden koordinasyonunu geliştirmeyi, yaratıcı düşünebilmeyi, fiziksel kabiliyetlerini artırmayı amaçlamaktadır. Dans ederek hayal edelim. Dans ederek ifade edelim. Gelin dans edelim.

27 Nisan, Güncel
Kaynak: Bültenler