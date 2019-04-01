Akbank Sanat'tan Çocuklara Özel Atölyeler

Yıllardır sürdürdüğü çocuk atölyeleriyle bu konuda öncü kurumların başında gelen Akbank Sanat, Nisan ayında da dopdolu bir programla minikleri sanat yapmaya davet ediyor.

RENGARENK KUPALAR (6- 12 Yaş)

Akbank Sanat'ın "Rengarenk Kupalar" atölyesi ile çocuklar porselen kupaların üzerine resim çalışması yapacak, güzel yazı teknikleriyle yazılar yazacak ve evlerine kendi tasarladıkları porselen kupalarla dönecekler. El becerilerini geliştirecek fırça uçlu porselen kalemleriyle güzel yazı denemeleri ve desen çalışmaları yapacak olan çocuklar, kendilerine veya sevdiklerine özel kupalar tasarlamanın keyfine varacak.

6 Nisan, Cumartesi 11.00 - 12.30

Bilet fiyatı: 15 TL

Katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır.

KENDİ ÇANTAMI TASARLIYORUM (6-12 Yaş)

Akbank Sanat, "Kendi Çantamı Tasarlıyorum" isimli atölye çalışması ile çocukları kendi çantalarını tasarlamaya davet ediyor. Çocuklar, pamuklu bez çantalar üzerine desen çalışması yapmayı öğrenecekleri ve daha sonra bu deseni diledikleri gibi renklendirecekleri atölye çalışmasında birbirinden eşsiz çantalar ile yaratıcılıklarını ortaya çıkaracaklar.

6 Nisan, Cumartesi 13.00 - 14.00

Bilet fiyatı: 15 TL

Katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır.

MOBİL HEYKEL ATÖLYESİ (8-12 Yaş)

Akbank Sanat çocukları zevkle, eğlenerek ve yaratarak oynamaya, sanat yapmaya davet ediyor. Çocuklar, modern heykelin en önemli sanatçılarından Alexander Calder'ı tanıdıktan sonra sanat tarihinde ilk kez Calder tarafından üretilen Mobil Heykelleri inceleyecekler. Sonrasında ise herkes kendisi için rengarenk ve havada asılı duran Mobil Heykelleri yaratacak!

13 Nisan, Cumartesi 11.00 – 12.15

Bilet fiyatı: 15 TL

Katılımcı sayısı 12 kişi ile sınırlıdır.

MOZAİK HEYKEL ATÖLYESİ (5-12 Yaş)

Akbank Sanat'ın çocuklar için hazırladığı Mozaik Heykel Atölyesi ile çocuklar yumuşacık ve rengarenk parçaları birleştirerek hem becerilerini, hem de hayalgüçlerini geliştirecekler. Eğlence, yaratıcılık ve hayalgücünün birleştireceği atölyede minik ve renkli parçalar muhteşem eserlere dönüşecek!

13 Nisan, Cumartesi 12.30 – 14.00

Bilet fiyatı: 15 TL

Katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır.

MİNİKLERE BASKI RESİM ATÖLYESİ (5-8 Yaş)

Türkiye'nin en önemli sanatçılarının Baskı Resim çalışmaları Akbank Sanat Çocuk Atölyesi'nde çocuklar ile buluşuyor. Baskı resim tekniklerinin ve tarihinin eğlenceli bir şekilde paylaşıldığı atölyede, çocuklar kendi kalıplarını çıkararak baskı resim tekniğiyle kendi eserlerini üretecek.

20 Nisan, Cumartesi 11.00 – 12.15

Bilet fiyatı: 15 TL

Katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır.

OYUNCAK HEYKEL ATÖLYESİ (7-12 Yaş)

Minikler için bulunmaz bir çalışma ortamı ve sonsuz hayal gücü Akbank Sanat Oyuncak Heykel Atölyesi'nde. Çocuklar bu atölye çalışması ile geri dönüşüm materyalleri kullanarak hayallerindeki oyuncak heykeli yapma ve sonra bu heykeller ile dilediği gibi oynama fırsatı buluyor.

20 Nisan, Cumartesi 12.30 – 14.00

Bilet fiyatı: 15 TL

Katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır.

KANDİNSKY RENK DİLİMLERİ (6- 12 Yaş)

Akbank Sanat'ın yeni çocuk atölyesi "Kandinsky Renk Dilimleri"nde çocuklar Rus ressam ve kuramcı Vassily Kandinsky'nin meşhur eserlerini eğlenceli bir yolla tanıyor ve ondan ilham alan boyama uygulamalarını kendi eserlerine uyarlıyor.

27 Nisan, Cumartesi 11.00 - 12.00

Bilet fiyatı: 15 TL

Katılımcı sayısı 12 kişi ile sınırlıdır.

BİR TABAK MONDRİAN (6- 12 Yaş)

Akbank Sanat'ın yeni çocuk atölyesinde çocuklar ünlü ressam Piet Mondrian'ı tanıyorlar. O'nun renklerini ve eşsiz, zamansız, evrensel çizgilerini minik tabaklarına ahenkle uyarlayarak sanatsal tabaklarını tasarlıyorlar.

27 Nisan, Cumartesi 12.30 - 13.30

Bilet fiyatı: 15 TL

Katılımcı sayısı 10 kişi ile sınırlıdır.

www.akbanksanat.com

Kaynak: Bültenler