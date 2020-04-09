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Akbank Sanat'tan çocuklara özel faaliyetler YouTube kanalından yayınlanacak

Akbank Sanat, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında nisan ayı boyunca kültür sanat etkinliklerini "Akbank Sanat Evinizde" başlığı altında sosyal medya kanallarından sanatseverlerle buluşturacak.

09.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:02
Akbank Sanat'tan çocuklara özel faaliyetler YouTube kanalından yayınlanacak
Akbank Sanat, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında nisan ayı boyunca kültür sanat etkinliklerini "Akbank Sanat Evinizde" başlığı altında sosyal medya kanallarından sanatseverlerle buluşturacak.
Bu kapsamda çocuklara da özel bir içerik hazırlayan Akbank Sanat, eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmalarını, minik takipçilerinin beğenisine sunuyor.
Çocuk Atölyeleri sanat eğitmeni Barış Karayazgan'ın yürütücülüğünde çocukların evdeki malzemelerle, kendi kendilerine veya ebeveyn desteği alarak gerçekleştirebilecekleri atölyeler, Akbank Sanat'ın YouTube kanalından cumartesi günleri yayınlanacak.
Atölyeler kapsamında aralarında "Kendi Kitabını Yap", "Kitap Yazımı ve Kitap Resimleme", "Oyuncak Heykel Aktivitesi", "Evde Müzik Yap", "Maket Aktivitesi", "Evde Çizgi Film Yapmak", "İleri Dönüşümlü Kağıt Heykel Aktivitesi" ve "Mobil Heykel Aktivitesi"nin bulunduğu birçok program yer alıyor.
Ayrıca nisan ayı boyunca, her cumartesi, Akbank Sanat Dans Atölyesi eğitmenlerinden dansçı ve koreograf Bengi Yörük tarafından 4-6 yaş çocuklara özel mini egzersiz serisi, yine Akbank Sanat'ın YouTube kanalından paylaşılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Akbank, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Akbank Sanat'tan çocuklara özel faaliyetler YouTube kanalından yayınlanacak - Haberler

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