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Akbank stevie'den 7 ödül kazandı

Akbank, kurumsal sosyal sorumluluk, IT, insan kaynakları alanında yürüttüğü projelerle 16. Stevie Uluslararası İş Dünyası Ödülleri'nde 5 kategoride, 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 7 ödül aldı.

27.09.2019 16:31Akbank stevie'den 7 ödül kazandı
Akbank, kurumsal sosyal sorumluluk, IT, insan kaynakları alanında yürüttüğü projelerle 16. Stevie Uluslararası İş Dünyası Ödülleri'nde 5 kategoride, 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 7 ödül aldı.
16. Stevie Uluslararası İş Dünyası Ödülleri'nde Akbank; halkla ilişkiler, insan kaynakları ve bilişim teknolojileri alanında sürdürdüğü projeler ve ekipleriyle 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 7 ödüle layık görüldü.
Bu yıl 16. kez düzenlenen Stevie Uluslararası İş Dünyası Ödülleri'ni kazananlar, küresel düzeyde birçok alanda uzmanlaşmış toplam 250'nin üzerinde profesyonelin iki aylık yoğun çalışmaları sonucunda belirlendi. Bu kapsamda, International Business Awards Jürisi; Akbank'ın üniversiteli gençleri bir araya getiren ve gönüllülük konusunda farkındalık yaratan Şehrin İyi Hali projesine Altın Steive verdi.
Jüri değerlendirmesinde; bir diğer sosyal sorumluluk projesi olanBir Gülüşün 70 iletişim çalışmalarıyla Gümüş Stevie alırken, toplumu bir araya getiren bir proje olması sebebiyle de Bronz Stevie ile ödüllendirildi. Ayrıca Akbank,"Yılın IT Ekibi", "Kurumsal Eğitim/ Çalışan Gelişim Çözümleri", "İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümü" ve "Yılın İnsan Kaynakları Ekibi" kategorilerinde de Bronz Stevie ödülünün sahibi oldu.



Akbank, Gümüş, Ekonomi

Kaynak: DHA

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