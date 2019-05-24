Akbank'tan kredi kartı kullanıcılarına yeni kampanyalar

– Akbank
, "Axess Mobil" ile Ramazan ayı ve bayram döneminde Axess, Wings ve Neo kullanıcılarına özel, yüzlerce lira chip-para'dan yüz binlerce Mil Puan'a çeşitli kampanyalar sunuyor.
Axess kullanıcılarının Axess üye işyerinden ikinci 125 lira ve üzeri akaryakıt, market ve restoran harcamalarına 10 lira ve sonraki harcamalarına 15 lira olmak üzere toplamda 100 lira chip-para kazanma imkanı sunuluyor.
Kampanya kapsamında Wings kartı kullanıcıları da her 200 lira ve üzeri market, akaryakıt ve restoran harcamalarına harcadıkları kadar ekstra Mil Puan, toplamda 20 bin Mil Puan kazanabiliyor.
Ramazanda Neo kullanıcılarına da Neo kartları ile 100 lira ve üzeri market harcamalarına 10 lira, toplamda 100 lira chip-para kazanma imkanı sunuluyor.
Kampanyada ayrıca Axess Mobil'den ZUBİZU eşleştirmesini yapan kullanıcıların da giyim, kuyum ve kozmetik alışverişlerinde ek yüzde 20 indirim kazanabileceği belirtiliyor.
- İstanbul
Ekonomi
Kaynak: DHA