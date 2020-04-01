Akbank'tan, sağlık kuruluşlarına 10 milyon liralık kaynak
Akbank, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık kuruluşları ve çalışanlarının ihtiyaçlarına destek vermek için 10 milyon liralık kaynak oluşturdu.
01.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:57
Akbank , yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık kuruluşları ve çalışanlarının ihtiyaçlarına destek vermek için 10 milyon liralık kaynak oluşturdu.
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Kaynak: Dunya.com