Akbank UniChallenge+ tamamlandı

IAB TR ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Akbank
UniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı tamamlandı
IAB TR tarafından düzenlenen, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin desteğiyle 17-28 Haziran tarihleri arasında Akbank'ın ana sponsorluğunda Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen 12 günlük eğitim kampı 50 üniversite öğrencisinin katılımı ile tamamlandı.
Program için 20 şehir ve 33 üniversiteden seçilen öğrenciler iki hafta boyunca Dijital'i sektör profesyonellerinden dinleyerek "dijital" alandaki kariyer imkanlarına nasıl gidileceğinin yollarını keşfetti. Programa katılanlar, derslerin yanı sıra odadan kaçış oyunu ile ekip çalışmasını, ofis gezileriyle gerçek hayatı, 20 lira ile girişimci olmayı öğrendi Katılımcıların hazırladığı sunumlar arasından ilk üçe giren ekipler IAB Türkiye üyesi firmalarda bir aylık staj imkanı elde etti.
Yapılan sunumlar sonrası 10 grup arasından ilk 3'e giren ekipler şöyle oldu: Birinci Ekip:
Beyzanur Cebeci - Boğaziçi Üniversitesi
Ceyhun Cömert - Karadeniz Teknik Üniversitesi
Ezgi Şimşek - Marmara Üniversitesi
Kemal Özen - Kastamonu Üniversitesi
Sude Arda - Uludağ Üniversitesiİkinci Ekip:
Cemre Kuzuloğlu - İstanbul Bilgi Üniversitesi
Enes Emen - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Esra Erdem - Giresun Üniversitesi
Sesil Ersoy – İTÜ
Sümeyya Çamcı - Karabük ÜniversitesiÜçüncü Ekip:
Beste Karaçay - ODTÜ
Eda Çağlar - Başkent Üniversitesi
Kemal Boduroğlu - Ege Üniversitesi
Sinem Gamze Özköteş - Akdeniz Üniversitesi
Yunus Tezcan - İstanbul Aydın Üniversitesi
(Fotoğraflı)
- İstanbul