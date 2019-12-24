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Akbank, Van'da 200 öğrenciyi sevindirdi

Akbank Aksaray Bölge Müdürlüğü ve bağlı şubelerinde çalışan gönüllüler, Van'ın Erciş ilçesinde 200 öğrencinin kırtasiye, müzik aleti, kıyafet ve oyuncak ihtiyaçlarını giderdi.

24.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:08 Akbank, Van'da 200 öğrenciyi sevindirdi
Aksaray Bölge Müdürlüğü ve bağlı şubelerinde çalışan gönüllüler, 'ın Erciş ilçesinde 200 öğrencinin kırtasiye, müzik aleti, kıyafet ve oyuncak ihtiyaçlarını giderdi.
İlçenin Tekler Üzümlü Ortaokulu'na gelen Akbanklı gönüllüler, beraberindeki getirdikleri 105 koli malzemeyi öğrencilere dağıttı.
Akbank çalışanları, kırtasiye, müzik aleti, kıyafet ve oyuncak gibi birçok malzemeyle ihtiyaçlarını giderdiği öğrencileri sevindirdi.
Gönüllüler ayrıca, okulun teknoloji laboratuvarı için de bilgisayar desteğinde bulundu.
Malzemelerin dağıtım törenine katılan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Akbank çalışanlarına teşekkür ederek, "Memleketimizin doğusundan batısına gerçekleştirdiğiniz sosyal sorumluluk projesinde gönül köprüsü kurularak, ilçemizde çocuklarımızın hatırlanması bizi çok mutlu etti. Ülkemizin doğusuyla batısıyla iç içe olduğunu göstermekte olan bu projeye emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" dedi.
Törene, Akbank Doğu Anadolu Bölge Müdürü Ramazan Yaşar Fettahlıoğlu, Aksaray Bölge Müdürü Abdullah Yazıcılar ve çalışanları da katıldı.

Akbank, Van, Güncel

Kaynak: AA

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