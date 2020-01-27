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Akbank ve Yapı Kredi'ye sigortacılık kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle toplamda 281,8 milyon TL ceza kesildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sigortacılık kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle Akbank'a 94,7 milyon TL, Yapı Kredi'ye ise 187,1 milyon TL olmak üzere toplamda 281,8 milyon TL para cezası kesti.

27.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:37

Sabancı Grubu'na ait ile Koç Grubu'na ait Yapı Kredi Bankası sigortacılık kanunu ve mevzuat hükümlerine aykırı davranmaları nedeniyle toplam 281,8 milyon TL ceza aldı.

YAPI KREDİ'YE 187,1 MİLYON TL

Yapı Kredi Bankası sigortacılık kanunu ve mevzuat hükümlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından 187,1 milyon lira idari para cezası aldı.

Banka KAP'a yaptığı açıklamada, idari para cezasını %25 peşin ödeme indiriminden yararlanarak ödeyeceğini bildirdi.

AKBANK'A 94,7 MİLYON CEZA

Akbank da sigortacılık kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından 94,7 milyon lira para cezasına çarptırıldı.

Bankanın Cumartesi gecesi KAP'a yaptığı açıklamaya göre idari para cezasının yanı sıra Akbank sigorta aracılık faaliyetlerine 30 Ocak'tan başlamak üzere 15 gün ara verecek.

Akbank açıklamada para cezasının bankanın finansal tabloları üzerinde "önemli bir etkisi" bulunmayacağını bildirdi. Para cezası %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecek.

2013 YILINDA 1,1 MİLYAR TL CEZA KESİLMİŞTİ

Türkiye'de bankalara bugüne kadar kesilen en ses getiren ceza 2013 yılının Mart ayında kesilmişti. Rekabet Kurumu 2013'te 12 bankaya aralarında kartel oluşturdukları ve faizleri birlikte belirledikleri gerekçesiyle 1,1 milyar TL ceza kesmişti.

Akbank ve Yapı Kredi'ye sigortacılık kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle toplamda 281,8 milyon TL ceza kesildi

Yapı Kredi Bankası, Maliye Bakanlığı, Akbank, Ekonomi


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