Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Akbank “Yıl Boyu Caz”da bu ay! - Ekonomi

Akbank “Yıl Boyu Caz”da bu ay!

Akbank Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Yıl Boyu Caz" etkinliklerinin Mart programında; Anıl Şallıel, Crosswinds Project Feat. Okay Temiz gibi isimlerin performansları ve Yekta Kopan'ın konuklarıyla gerçekleştireceği söyleşi yer alıyor.

09.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:05
Akbank “Yıl Boyu Caz”da bu ay!
Akbank Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Yıl Boyu Caz" etkinliklerinin Mart programında; Anıl Şallıel, Crosswinds Project Feat. Okay Temiz gibi isimlerin performansları ve Yekta Kopan'ın konuklarıyla gerçekleştireceği söyleşi yer alıyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Yekta Kopan, Okay Temiz, Ekonomi
Paylaş

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Ekonomi
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Ekonomi
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Ekonomi
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güney Kıbrıs'tan gerilimi tırmandıracak karar! Yunanistan-Türkiye sınırına asker gönderiyorlar Ekonomi
Güney Kıbrıs'tan gerilimi tırmandıracak karar! Yunanistan-Türkiye sınırına asker gönderiyorlar
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı Ekonomi
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşü esnasında Rizespor-Alanyaspor maçını radyodan dinledi Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşü esnasında Rizespor-Alanyaspor maçını radyodan dinledi
Sivasspor - G.Saray maçındaki penaltı pozisyonunda kural hatası var mı? IFAB talimatları ortaya çıktı Ekonomi
Sivasspor - G.Saray maçındaki penaltı pozisyonunda kural hatası var mı? IFAB talimatları ortaya çıktı