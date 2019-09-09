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Akbatı, 8. yaşını Akbatı Festivali ile kutladı

Akbatı, 8. yaşını iki gün boyunca devam eden Akbatı Festivali ile kutladı.

09.09.2019 12:14 Akbatı, 8. yaşını Akbatı Festivali ile kutladı
Akbatı, 8. yaşını iki gün boyunca devam eden Akbatı Festivali ile kutladı.
Akbatı'dan yapılan açıklamaya göre, birbirinden ünlü konukların katıldığı Akbatı Festivali'nde, gün boyu devam eden çocuk atölyeleri, söyleşiler, gösteriler, en sevilen sokak lezzetleriyle yediden yetmişe her misafir eğlenceli vakit geçirdi.
Festivalde, Oylum Talu, Ece Vahapoğlu, Başak Sayan ve birçok ünlü isim keyifli söyleşileri ile yer aldı.
Festival, gün boyu birbirinden eğlenceli aktivitelerin yanı sıra Türk müziğinin sevilen iki ismi Göksel ve Kolpa'yı ağırladı. Binlerce seyircinin eşlik ettiği konserler coşkuyla gerçekleşti.

Ece Vahapoğlu, Oylum Talu, Güncel

Kaynak: AA

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