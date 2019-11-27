Haberler » Güncel » Akbatı'dan Alışveriş Günü'ne özel program - Haber

Akbatı'dan Alışveriş Günü'ne özel program

Akbatı, 29 Kasım Cuma günü 'En Uzun Alışveriş Günü'nde kapılarını sabah 09.00'da açacak ve gece 00.00'a açık tutacak.

27.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:40Akbatı'dan Alışveriş Günü'ne özel program
Akbatı, 29 Kasım Cuma günü 'En Uzun Alışveriş Günü'nde kapılarını sabah 09.00'da açacak ve gece 00.00'a açık tutacak.

Akbatı, 29 Kasım Cuma günü 'En Uzun Alışveriş Günleri' ile kapılarını saat 09.00'da açacak ve gece yarısına kadar açık tutacak. Yapılan bilgilendirmede; alışveriş keyfinin müzik eşliğinde yaşanacağı günde sevilen DJ Tansu Çağlayan, saat 20.00'da zemin katta kurulacak DJ setinin başına geçecek. 'En Uzun Alışveriş Günleri' kapsamında eğlence dolu anların yaşanacağı etkinlikler tüm Akbatı misafirlerinin katılımına açık olacak. - İSTANBUL

Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:53 Türkiye'nin yıldız ve ötegezegeninin ismi için 400 başvuru yapıldı
14:53 35. İSEDAK Toplantısı Aile Fotoğrafı
14:50 Son seçim anketinde sadece iki parti baraj üstüne çıktı
14:48 KMÜ'den özel yetenekli çocukların eğitimine destek
14:47 Alaçamlı gazilere madalya
14:47 Başkan Çiğdem gençlerle buluşuyor
14:44 Öcalan'ın mektubunu okuyan Ali Kemal Özcan, üniversitedeki görevinden alındı
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:50 Mansur Yavaş: Belediyenin eski dönemden 8,5 milyar lira borcu var
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
11:11 Brandasız hafriyat kamyonundan yola saçılan çamur trafiği durdurdu
27.11.2019 14:54:21