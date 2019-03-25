Akbatı Koşusu'nda binlerce kişi iyilik için koştu

Etkinliğe, Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy'un yanısıra Tohum Otizm Vakfı destekçilerinden ünlü sunucu Ebru Akel ve sporcu Gökçen Arıkan da katılım gösterdi.

Sporu; sağlıklı yaşam, toplumsal farkındalık ve iyilik ekseninde buluşturan ve bu yıl ikincisi düzenlenen 'Akbatı Koşusu' bin 500 kişinin katılımıyla tamamlandı. Yediden yetmişe her yaştan misafirin yarıştığı koşuda; yetişkinler 10km ve 5km parkurlarında yarıştı. Minik sporseverler ise 4-12 yaş kategorisinde kısa mesafeli Akbatı Çocuk Koşusu'nda yerini aldı. Koşunun ardından tatilden, teknolojik ürünlere, spordan, eğlenceye farklı kategorilerde 100'ün üzerindeödül sahiplerini buldu.

Dereceye girenlere ödülleri, Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy tarafından verildi. Koşunun ardından katılımcılar, Festival Park alanında devam eden etkinliklerde, Big Jump (atlama kulesi), bungee trambolin gibi heyecan dolu parkurlarda keyifli bir gün geçirdi. Misafirler aynı etkinlikte Geveze ve Orkestra Fazla Mesai konseri ile müziğin tadını çıkardı.

Ebru Akel: "Bugün iyilik için koştuk, bunun yayılması amacımız"

Akbatı Koşusu'na, Tohum Otizm Vakfı destekçilerinden ünlü sunucu Ebru Akel ve sporcu Gökçen Arıkan da katılım göstererek iyilik için koştu. Akel, "Bizler de burada Tohum Otizm Vakfı destekçisi olarak Akbatı Koşusu'nda yer aldık, amacımız iyilik için koşmak ve bunu yaymak" dedi.

Kaynak: Bültenler