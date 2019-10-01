AKBEM kış dönemi kayıtları başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezleri (AKBEM) kış dönemi kurs kayıtları başlıyor. Kış dönemi online kayıtları 7-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.



Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı AKBEM kış döneminde öğrencilere destek olacak. AKBEM'de 8-14 yaş grubu çocuklar 27 branşta hem okul derslerine destek alabilecek hem de kültürel ve sanatsal kurslardan faydalanabilecek.



AKBEM 27 branşta 418 kurs ile 2019-2020 Eğitim-Öğretim dönemine başlayacak.



Ders zili 26 ekim'de çalacak



Online kayıtların ardından öğrenciler aileleri ile birlikte kurs merkezlerine giderek kesin kayıt yaptırabilecek. Kesin kayıt ise 14 - 20 Ekim tarihlerinde gerekli evrakların kurs merkezlerine teslim edilmesiyle gerçekleşecek. AKBEM'de kurslar 26 Ekim'de başlayacak.



Matematikten tiyatroya



8-14 yaş arası öğrenciler, İngilizce, Türkçe, Matematik, hızlı okuma, resim, karakalem, gitar, modern dans, fen ve teknoloji, bağlama, bilgisayar kodlama, satranç, tiyatro, piyano, keman, zeka oyunları(mangala)bilgisayar kullanımı, bale, zumba, taş boyama, tarih ve jimnastik branşlarından faydalanabilecek. Ayrıca TYT Üniversite Hazırlık ve LGS Hazırlık Kursları da düzenlenecek.



Kesin kayıtta teslim edilecek evraklar:



Kimlik Fotokopisi, 1 adet Fotoğraf, AKBEM Kursiyer Başvuru Formu (AKBEM Kursiyer Kayıt Formu'nu online kayıt sistemindeki 'başvurularım' kısmından yazdırabilirsiniz), Kurs Kayıt Ücretinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu (Dekontun açıklama bölümünde öğrencinin adı soyadı ve kayıt olduğu kurs adı mutlaka yazmalıdır) - ANTALYA

Kaynak: İHA