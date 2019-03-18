Akbk'den 332 Dosyaya Kapatma Kararı

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Adalet Bakanlığından, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesince (AKBK), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının icrası kapsamındaki 332 dosyanın kapatılmasına karar verildiği bildirildi.Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığının internet sitesinde AKBK'nin Fransa'nın Strazburg şehrinde 12-14 Mart'ta gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlara yer verildi.Buna göre, Adalet Bakanlığının sorumluluğunda bulunan "Ataman", "Aksoy", "Fatih Taş (No.3)", "Cihangir Yıldız" ve "Kaplan" dosyaları ele alındı.AKBK, 1990'lı yıllarda özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terörle mücadele operasyonlarıyla bağlantılı olarak AİHM tarafından verilen "yaşam hakkı", "işkence", "kötü muamele yasağı" ve "mülkiyet hakkı"na ilişkin ihlal kararlarının incelendiği "Aksoy grubu"yla ilgili hükümet tarafından sunulan bilgiler kapsamında önemli aşamalar kaydedildiğini teyit ederek, alınan önlemleri yeterli buldu ve bu grubun icra süreci ile grup altında denetimi süren toplam 274 dosyanın kapatılmasına karar verdi.Toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünün incelendiği "Ataman grubu" ise tartışmalı olarak ele alındı.AKBK, "Ataman grubu" altında incelemesi devam eden 68 dosyadan 55'inde Adalet Bakanlığınca sunulan bilgiler doğrultusunda bireysel önlemler alarak denetim sürecinin sona erdirilmesini ve bu dosyaların kapatılmasını kararlaştırdı.Bunların dışında kapatılan "Fatih Taş (No. 3)", "Cihangir Yıldız" ve "Kaplan" dosyalarıyla toplam 332 dosyanın icra denetim süreci sona erdirilirken Adalet Bakanlığının denetimi süren dosya sayısı 10 yıl sonra ilk kez binin altına düşerek 920 oldu.Adalet Bakanlığınca hazırlanan raporlar ve sağlanan bilgiler doğrultusunda bu rakamın gelecek dönemde daha da düşmesi bekleniyor.Toplantıya Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hacı Ali Açıkgül ve Daire Başkanı Alper Hakkı Yazıcı ile İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Kadir Akın Gözel de katıldı.Açıkgül, toplantıda sunum yaptı.