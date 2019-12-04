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Akbulut: "Yüzde 39'luk artış ülkemiz için önemli bir değer"

Eczacılık ürünlerinin, tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin imalatı alanında yerli patent başvurularında 2018 yılında yüzde 39'luk artış gerçekleşti.

04.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:50Akbulut:
Eczacılık ürünlerinin, tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin imalatı alanında yerli patent başvurularında 2018 yılında yüzde 39'luk artış gerçekleşti. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, yakalanan bu artış ile ilgili "Türkiye'nin en fazla dış ticaret açığı verdiği sektörlerin başında kimya geliyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yerli patent sayılarında yakalanan yüzde 39'luk yükselme ülkemiz açısından önemli bir değer" dedi.

Eczacılık ürünlerinin, tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin imalatı alanında 2018 yılında 355 yerli patent başvurusu gerçekleştirildi. 2017 yılında bu rakam 256 da kalırken, 2018 yılında yaklaşık yüzde 39'luk bir artış yakalandı.

Yakalanan bu artışın eczacılık ürünlerinin, tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin imalatı alanında ülke milli gelirine de olumlu anlamda yansıdığına işaret eden Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, "Türkiye'nin en fazla dış ticaret açığı verdiği sektörlerin başında kimya geliyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yerli patent sayılarında yakalanan yüzde 39'luk yükselme ülkemiz açısından önemli bir değer" ifadelerini kullandı.

Yerlileştirme konusunda yapılan çalışmaların sektöre olumlu anlamda yansıdığını kaydeden Akbulut, "Kimya sektöründe 2019 Ocak-Kasım döneminde toplamda 18,8 milyar dolarlık ihracat yapılmış, eczacılık ürünlerinin, tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin imalatı alanında alınan patent sayılarındaki artışın sektör ihracatına doğrudan bir etkisinin olduğunu görmek mümkün" dedi.

"Yabancı patent sayısında da gerileme var"

Diğer taraftan Türk Patent verilerine göre eczacılık ürünlerinin, tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin imalatı alanında yerlilik oranının artmasına bağlı olarak yabancı patent sayılarında ise azalış olduğuna dikkat çeken Akbulut, "2018'de yabancı menşeili patent sayılarının 2 bin 41 olduğunu görüyoruz. Yerli patent sayılarındaki artış yabancı firmaların pazarda söz sahibi olmasının önüne geçiyor. Bu milli servetin içeride kalması hususunda önemli bir gelişme. Bu durumun bütün sektörlere yayılması, ülkemizi belirli konularda dışa bağımlılıktan kurtararak kalkınmasının önünü açacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede verilen her 5 patentten birisinin kimya endüstrisi ile ilgili olduğuna değinen Akbulut, "Kimya konusunda ABD birçok alanda ilk sırayı alırken, Japonya makromoleküler kimya ve malzeme bilimi alanlarında en çok patent başvurusu gerçekleştiren ülke olarak ön plana çıkıyor. Kimya sektörünün ülkenin toplam patent başvuruları içerisinde en yüksek rakama sahip olduğu ülkeler ise eczacılık alanındaki yoğunlaşmanın da etkisiyle, İsviçre yüzde 19,2 Hollanda yüzde 15,8 İngiltere yüzde 14,7 ve Fransa yüzde 14,1 olarak sıralanıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Cumhur Akbulut, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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