Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'den Haydar Baş için taziye mesajı
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
14.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:58
Ekim, mesajında, Akçaabatlı hemşehrileri Prof. Dr. Haydar Baş'ın vefatından dolayı üzüntü duyduğunu bildirdi.
Haydar Baş'a Allah'tan rahmet dileyen Ekim, ailesine, sevenlerine ve BTP camiasına başsağlığı ve sabır temenni etti.
Kaynak: AA
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