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Akçaabat Belediyesi'nin kitap arşivi genişliyor

Akçaabat tarihini, kültürünü yaşatmak adına çalışmalarını devam ettiren Akçaabat Belediyesi, kültür yayınları arasına bir yenisini daha ekledi.

17.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:40
Akçaabat Belediyesi'nin kitap arşivi genişliyor
Akçaabat tarihini, kültürünü yaşatmak adına çalışmalarını devam ettiren Akçaabat Belediyesi, kültür yayınları arasına bir yenisini daha ekledi.

"Ali Şakir Ağanoğlu Günlükler, Hatırat ve Söyleşi" adlı kitap, Akçaabat Belediyesi kültür yayınları arasında yerini alırken, bugüne kadar basımı gerçekleştirilen kitaplar titizlikle korunarak gelecek nesillere aktarılıyor.

Basımı gerçekleştirilen kitap ile ilgili açıklamalarda bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Ali Şakir Ağanoğlu, Akçaabat'ın yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden biridir. Ülkemize hem yüksek bürokrat, hem akademisyen, hem de siyaset adamı olarak hizmet etmiş olan hemşehrimizin günlükleri ve hatıratı, ihtiva ettiği kıymetli bilgilerle yalnızca bölgemize değil ülkemizin bankacılık ve iktisat politikasına önemli katkılar sunacak niteliktedir. Bu vesileyle, kitabın hazırlanmasında emeği geçen başta Veysel Usta ve merhum Ümit Değer Onur olmak üzere, katkı sunan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Akçaabat, Güncel
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