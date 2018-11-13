Akçaabat Belediyesi'nin Whatsapp Destek Hattı Devrede

Akçaabat
Belediyesi halka daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek, vatandaşlardan gelen talep ve görüşleri daha hızlı değerlendirebilmek amacıyla Whatsapp
destek hattını hizmete sundu.
Akçaabat'ta yaşayan vatandaşlar artık her türlü talep, şikayet ve önerilerini belediye yetkililerine mobil telefonları üzerinden anlık iletebilecekler.
Akçaabatlılar 0 (552) 465 6161 numaralı destek hattını rehberlerine kaydederek akıllı telefonlarında yüklü olan Whatsapp uygulaması ile internetin olduğu her yerden belediye yetkilileri ile anlık çevrimiçi iletişim kurabilecek, her türlü şikayet ve taleplerini görüntülü veya yazılı bir şekilde yetkililere iletebilecek. Belediye yetkililerine Whatsapp destek hattı üzerinden iletilen talepler ise Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Basın Yayın Halkla İlişkiler
Birimi tarafından ilgili birimlere aktarılarak kısa sürede çözüme kavuşturulacak.
Teknolojiyi aktif kullanan vatandaşlar numaralı 0(552) 465 6161 Whatsapp destek hattının yanı sıra 462 227 13 00 numaralı belediye telefon hattını arayarak ulaşabilecekleri gibi www.akcaabat.bel.tr adresi üzerinden ve ayrıca facebook (/akcaabatbel), twetter (@ akcaabat_bel), İnstagram
(/akcaabatbel) adreslerimizden de ulaşabilecekler.
Hayata geçirilen yeni uygulama hakkında kısa bir açıklama yapan Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen
, belediyelerde halkla ilişkilerin önemine değinerek, sosyal medyanın yanı sıra teknolojinin nimetlerinden yararlanılması gerektiğini söyledi. Başkan Türkmen, "Günümüzde akıllı telefonlar hayatımızın her alanında yer alıyor. Özellikle iletişim ve mesajlaşma uygulamalarının başında da Whatsapp geliyor. Bizde kurduğumuz 'Whatsapp Destek Hattı'yla vatandaşlarımızdan gelecek görsel-yazılı her türlü talep veya şikayete çok hızlı bir şekilde çözüm getirebileceğiz. Hattımıza fotoğraf, video ya da yazı olarak gelen her bilgi Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Birimi tarafından hemen değerlendirilip ilgili birimlere aktarılacak. Çözümün her aşamasında vatandaşımıza da gelişmelerle ilgili bilgi verilecek" dedi. - TRABZON
Akçaabat,Whatsapp