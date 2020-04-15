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Akçaabat Belediyesinden maske üretimine destek

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşanan Korona virüs salgını dolayısıyla vatandaşların maske taleplerine karşılık verebilmek adına Akçaabat Belediyesi, Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akçaabat Halk Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen proje kapsamında maske üretimine başlandı.

15.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:57
Akçaabat Belediyesinden maske üretimine destek
Trabzon 'un Akçaabat ilçesinde yaşanan Korona virüs salgını dolayısıyla vatandaşların maske taleplerine karşılık verebilmek adına Akçaabat Belediyesi, Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akçaabat Halk Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen proje kapsamında maske üretimine başlandı.

Maske için gerekli malzemeler Akçaabat Belediyesi tarafından temin edilerek Akçaabat Halk Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilirken buradaki usta öğreticiler ve gönüllü öğrenciler maskeleri titizlikle üretmeye başladılar.

Başkan Ekim, emeği geçenlere teşekkür ederek "Bir hafta içerisinde 40 kişilik gönüllü kardeşlerimiz evlerinde 4 bin 500 maske üretti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Akçaabat Halk Eğitim Merkezine, Gönüllü Usta öğretici ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan üretilecek maskeler ise sağlık çalışanları ve vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek.Maskelerin dağıtımı Akçaabat Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilecek. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Akçaabat, Trabzon, Güncel
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