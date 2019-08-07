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Akçaabat'ta 6. Uluslararası resim çalıştayı

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Resim Çalıştayı yurtiçinden ve yurtdışından gelecek olan 16 sanatçının katılımı ile 16-23 Ağustos tarihleri arasında Akçaabat ilçesinde yapılacak.

07.08.2019 16:47 Akçaabat'ta 6. Uluslararası resim çalıştayı
Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Resim Çalıştayı yurtiçinden ve yurtdışından gelecek olan 16 sanatçının katılımı ile 16-23 Ağustos tarihleri arasında Akçaabat ilçesinde yapılacak.

Yurt dışından Gürcistan, Hindistan, Finlandiya, İran, Romanya, Moldova olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve Trabzon'daki sanatçıları bir araya getirecek çalıştayda ressamlar, ilçede yaşayan sanatseverlere resim sanatının en güzel örneklerini özgün bir ortamda görme imkanı sunacaklar.

Çalıştay kapsamında tüm sanatçıların katılımı ile çocuklar için atölye çalışmaları yapılacak ve usta ressamlar canlı resim performanslarını sergileyecekler.

Uluslararası Resim Çalıştayı, 23 Ağustos 2019 Cuma günü Hamamçimeni Çarşısı Resim ve Fotoğraf Müzesinde, sanatçıların sergileyecekleri sergi ile sona erecek. - TRABZON

Akçaabat, Trabzon, Güncel

Kaynak: İHA

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