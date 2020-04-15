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Akçaabat'ta maske üretimine başlandı

Akçaabat ilçesinde gönüllüler tarafından maske üretiliyor.

15.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:18
Akçaabat'ta maske üretimine başlandı
Akçaabat ilçesinde gönüllüler tarafından maske üretiliyor.
Akçaabat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde hazırlanan proje ile maske üretimine başlandığı belirtildi.
Gerekli malzemelerin belediye tarafından temin edilerek Akçaabat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne teslim edildiği vurgulanan açıklamada, buradaki usta öğreticiler ve gönüllü öğrencilerin ise maskeleri titizlikle üretmeye başladıkları aktarıldı.
Maskelerin sağlık çalışanları ve vatandaşlara ücretsiz olarak belediye tarafından dağıtılacağı kaydedildi.
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise bir haftada 40 gönüllünün evlerinde 4 bin 500 maske ürettiklerini vurgulayarak, projeye destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi, Akçaabat, Güncel
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