Akçaabat'ta "Rus İşgali ve Muhacirlik" Konulu Belgesel Tanıtıldı

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:19



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:19

Akçaabat Belediyesince hazırlatılan "Rus İşgali ve Muhacirlik" konulu belgeselin tanıtımı gerçekleştirildi.Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ndeki tanıtıma, Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Kaymakam Şenel, burada yaptığı konuşmada, Akçaabat'ın tarihine ışık tutan güzel bir belgesel hazırlandığını belirterek, "Akçaabat tarihinde çok önemli yer tutan Rus işgali ve muhacirlik, belgeselde güzel bir şekilde anlatılmış. Bu yaşananlardan, gelecek için daha sağlam ve güçlü olmamız gerektiği dersini çıkartmalıyız." dedi.Belediye Başkanı Türkmen ise belgeselde emeği geçenlere teşekkür ederek, yönetmen Atilla Alp Bölükbaşı'na plaket takdim etti.