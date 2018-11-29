Akçaabatlı Öğrenciler Sinema Filmi İzledi

Akçaabatlı öğrenciler, sinema etkinliğinde buluştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Çocuklar için gezen sinema" etkinliği kapsamında 750 öğrenci sinema filmi izledi.
Akçaabat Belediyesi katkılarıyla düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Şefik Türkmen
de öğrencilerle birlikte film izleyerek, onlarla sohbet etti.
Kültürel yönden öğrencilerin gelişimine katkı sağlaması amaçlanan etkinlikte belediye tarafından çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
29 Kasım 2018 Perşembe 15:28