Akçabaat'ta koronavirüs için dezenfekte çalışması yapıldı
Akçaabat Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
16.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:08
Akçaabat Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
Belediyeye bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki kamu kurumları, camiler, okul bahçeleri, duraklar ve çocuk parklarında dezenfekte çalışması yapıldı.
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar ve belediye hizmet binalarında bu çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirterek, "Sorumluluğumuz alanındaki tüm bölgelerde çalışma yaparak son günlerde gündemde olan koronavirüs salgınıyla ilgili önlemlerimizi artırdık. Hemşehrilerimizden de hijyen kurallarına daha çok dikkat ederek topyekun seferberliğe dönüşen bu konuya katkılarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Belediyeye bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki kamu kurumları, camiler, okul bahçeleri, duraklar ve çocuk parklarında dezenfekte çalışması yapıldı.
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar ve belediye hizmet binalarında bu çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirterek, "Sorumluluğumuz alanındaki tüm bölgelerde çalışma yaparak son günlerde gündemde olan koronavirüs salgınıyla ilgili önlemlerimizi artırdık. Hemşehrilerimizden de hijyen kurallarına daha çok dikkat ederek topyekun seferberliğe dönüşen bu konuya katkılarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA
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