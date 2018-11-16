Akçadağ'a Yeni İçme Suyu ve Kanalizasyon Hattı

16 Kasım 2018 Cuma 15:33



16 Kasım 2018 Cuma 15:33

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi'ne yeni içme suyu ve kanalizasyon altyapısı inşa ediliyor.MASKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin Kozluca Mahallesi'ne 19 bin 757 metre uzunluğunda, 2,4 milyon lira maliyetinde içme suyu ve kanalizasyon altyapısı yapılıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, ilçe merkezinde olduğu gibi bazı mahallelerinde de çalışmaların devam ettiğini ifade etti.Mahalleye 8 bin 306 metrelik kanalizasyon, 11 bin 451 metrelik ise içme suyu hattı inşa edeceklerini aktaran Mumcu, şunları kaydetti:"Ayrıca 180 abone bağlantısı, 117 adet parsel bacası, 122 adet muayene bacası ve 1 adet 200 tonluk da içme suyu deposu yapacağız. Çalışmalar sonrasında mahallemize sağlam ve modern bir altyapı kazandıracağız. Çalışmaları yürüten ekip arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyor, Kozluca hemşehrilerimize ise çalışmalar esnasında gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ediyorum."