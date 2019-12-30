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Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'dan yeni yıl kutlaması

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

30.12.2019 18:11 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:16 Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'dan yeni yıl kutlaması
Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Kazgan, yeni yılın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek, yeni yılda birlik ve beraberlik anlayışının daha da artması temennisinde bulundu.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, mesajında "Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Akçadağımız için önemli projeleri hayata geçirdiğimiz 2019 yılının ardından, yeni yılda da hizmetlerimize devam edeceğiz. Yeni yılda halkımızın hizmetine sunmaya çalışacağımız projelerimizin heyecanını şimdiden yaşıyoruz. 2020 yılında da bundan önceki dönemlerimizde olduğu gibi hemşehrilerimiz için çalışmaya, üretmeye ve Akçadağımızı birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz. İlçemizi daha güzel ve daha modern hale getirmek için tüm personelimizle çalışmaya bu yılda devam etmenin arzusu içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerimle; 2020 yılının ülkemiz ve tüm insanlık için umut, huzur, dostluk ve barış getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlar, tüm hemşehrilerime en içten sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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