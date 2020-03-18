Akçadağ Belediyesi Koronavirüs önlemlerini artırdı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, korona virüsü'ne karşı önlem almak amacıyla halkın yoğun olarak kullandıkları mekanlarda dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapıldı.
18.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:33
Malatya 'nın Akçadağ ilçesinde, korona virüsü'ne karşı önlem almak amacıyla halkın yoğun olarak kullandıkları mekanlarda dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapıldı.
Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde devam eden salgın hastalıklara karşı alınan tedbirler çerçevesinde belediye ekipleri halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda titizlikle temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Okullar, ibadethaneler, kamu kurumları dezenfekte çalışmalarının sıklıkla yürütüldüğü alanların başında gelirken, ekipler son camilerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Başkan Kazgan, "İlçemiz genelinde arkadaşlarımız dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.Başta resmi kurumlarımız olmak üzere insanlarımızın toplu olarak bulundukları ve kullandıkları alanlarda dezenfekteye devam ediyoruz. Öncelikle virüs salgınının yayılmasını engellemek ve hemşehrilerimizi virüsten korumak amacıyla bu çalışmalarımızı artırarak ara vermeden devam edeceğiz. İlçemizde düzenli periyotlarla devam eden ilaçlama çalışmalarını sıklaştıracağız. Biz önlemlerimizi alıyoruz, bizimle birlikte vatandaşlarımızın da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeleri dikkate almalarını ve duyarlı olmalarını rica ediyorum" ifadelerinde bulundu. - MALATYA
Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde devam eden salgın hastalıklara karşı alınan tedbirler çerçevesinde belediye ekipleri halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda titizlikle temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Okullar, ibadethaneler, kamu kurumları dezenfekte çalışmalarının sıklıkla yürütüldüğü alanların başında gelirken, ekipler son camilerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Başkan Kazgan, "İlçemiz genelinde arkadaşlarımız dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.Başta resmi kurumlarımız olmak üzere insanlarımızın toplu olarak bulundukları ve kullandıkları alanlarda dezenfekteye devam ediyoruz. Öncelikle virüs salgınının yayılmasını engellemek ve hemşehrilerimizi virüsten korumak amacıyla bu çalışmalarımızı artırarak ara vermeden devam edeceğiz. İlçemizde düzenli periyotlarla devam eden ilaçlama çalışmalarını sıklaştıracağız. Biz önlemlerimizi alıyoruz, bizimle birlikte vatandaşlarımızın da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeleri dikkate almalarını ve duyarlı olmalarını rica ediyorum" ifadelerinde bulundu. - MALATYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Ali Kazgan, Malatya, Akçadağ, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Güncel
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
Güncel
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı: Ödemeleri erteleyin
Güncel
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü